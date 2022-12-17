السياحة تكشف عبر "فلسطين اليوم" عن تفاصيل المقبرة الرومانية الجديدة في شمال غزة

كشف مدير عام الآثار في وزارة السياحة والاثار بقطاع غزة، د. جمال أبو ريدة، اليوم السبت، عن تفاصيل الاكتشاف الحديث لموقع اثري عبارة عن مقبرة تعود للقرن الأول الميلادي في منطقة الكرامة شمال غربي قطاع غزة.

وأوضح أبو ريدة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن موقعًا أثريًا يضم نحو مئة قبر موزعة على مساحة الفين متر مربع تعادل دونمين، تم اكتشافها اليوم، خلال تشييد الشركات المصرية لأرضيات بناء الأبراج في مدينة (مصر 2) شرقي جباليا.

وقال مدير عام الآثار: إن "التقديرات تشير إلى أن هذا الموقع الأثري يعود إلى ألفين عام مضى أبان الحكم الروماني لفلسطين".

وأضاف أن وزارته تنسق مع المدرسة الفرنسية في أعمال التنقيب في المكان بمنطقة المحاربين القدامى لمعرفة العدد الإجمالي لعدد الإجمالي القبور"، مشيراً إلى أنه في المستقبل يتم إنشاء صور حول المكان بحيث تصبح مزار لسكان المحليين والأجانب".

وبخصوص أهمية هذا الموقع، أكد أبو ريدة، أن تلك الاكتشافات الأثرية تفند الرواية "الإسرائيلية" المزعومة في مقولة (أرض بلا شعب وشعب بلا أرض) التي تأتي ذريعة مع الاحتلال لتكريس احتلاله لأرض فلسطين.

ولفت إلى أنها تؤكد أنه كان في فلسطين استقرارًا سكانيًا تعاقبت عليها العديد من الحضارات في فلسطين.

وذكر أبو ريدة، أنه في عام 2022 تم اكتشاف موقعين أثرين وهما: أرضية الفسيفسائية شرق البريج والمقبرة الرومانية في منطقة الكرامة، حيث يوجد قرابة400 موقع أثري متنوع في القطاع ويقع الكم الأكبر منها في مدينة غزة.