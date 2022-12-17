الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تدعو الفلسطينيين إلى إفشال اقتحام المستوطنين للأقصى

دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أبناء الشعب الفلسطيني ولا سيما في مدينة القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948 إلى الحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، لإفشال مخططات المستوطنين الذين يعتزمون تنفيذ اقتحامات واسعة له غداً.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم إلى أن جماعات المستوطنين وعلى رأسهم عضو كنيست الاحتلال ايتمار بن غفير دعوا إلى اقتحامات غير مسبوقة للأقصى غداً وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته، محذرة من التداعيات الخطيرة لتلك الاقتحامات، والتي تعد انتهاكاً فاضحاً لقدسية المسجد وهويته الإسلامية، واستمراراً لمحاولات السيطرة عليه بالكامل.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال التي تصعد من ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين، من خلال حملات الاقتحام والاعتقال والإبعاد عن المسجد في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص السيطرة عليه وتهويده.