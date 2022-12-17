سرايا القدس: استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في «مستوطنة ترسله» بصليات من الرصاص

أعلنت سرايا القدس- مجموعات جبع، اليوم السبت، عن استهدافها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدنية جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بصليات من الرصاص.

وأوضحت السرايا، في بيان لها، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في «مستوطنة ترسله» بصليات من الرصاص.

يشار إلى ان مدينة جنين تعد الان البقعة الساخنة في الضفة التي تشهد يوميا عمليات مقاومة ينفذها مجموعات عرين الأسود المسلحة ضد قوات الاحتلال على الحواجز وخلال عمليات الافتحام للمدينة والمخيم.

وتسفر أحيانا عن وقوع قتلى واصابات بين صفوف قوات الاحتلال.