اعتقال مسؤول أمني أرميني لهذه التهمة!

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، باعتقال اللواء أرايك هاروتيونيان القائد السابق للفيلق الثاني بالجيش الأرمني والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية.

وحسب موقع سبوتنيك، فإن السلطات الارمينية اعتقلت هاروتيونيان بتهمة الإهمال، مشيرةً إلى أنه تم احتجاز هاروتيونيان الخميس 15 ديسمبر.

وفي 14 ديسمبر، اعلن مكتب المدعي العام عن رفع دعوى جنائية دون ذكر اسم المتهم ومنصبه، مكتفيا بالقول إنه تم فتح قضية ضد قائد إحدى الوحدات العسكرية الذي بسبب إهماله لم تستطع القوات المسلحة الأرمنية "إيقاف هجوم العدو"، في إشارة منه إلى الاذربيجاني.