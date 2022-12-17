لليوم الخامس.. المعتقل بني عودة يضرب عن الطعام في سجون السلطة بطوباس

يواصل المعتقل السياسي فادي سليمان بني عودة (37 عاماً)، من بلدة طمون قضاء طوباس، الإضراب عن الطعام لليوم الخامس على التوالي رفضاً لاعتقاله في سجن المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية.

واعتقل جهاز مخابرات السلطة المحرر بني عودة الثلاثاء الماضي، عقب استدعائه ومداهمة منزله وتوجيه بلاغ حضور له، حيث شرع في الإضراب عن الطعام منذ اللحظة الأولى احتجاجاً على اعتقاله المرفوض دينياً ووطنياً وأخلاقياً.

وأفاد مراد بني عودة شقيق المعتقل السياسي في مقابلة خاصة، أن شقيقه فادي مستمر في الإضراب عن الطعام، مضيفاً أن جهاز المخابرات سمح لوالده بزيارة نجله بعد منعه، وتمت مطالبته بالضغط على نجله لفك الإضراب عن الطعام.

والمعتقل السياسي فادي بني عودة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة طمون قضاء محافظة طوباس، وهو متزوج وأسير سابق أمضى ما يقارب 3 سنوات ونصف في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل ملاحقة واستدعاء العشرات من أبناء شعبنا وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة على خلفية انتمائهم السياسي دون توجيه أي تهمة بحقهم.