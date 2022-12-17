بالصور مهجة القدس تنظم حفل إشهار كتاب "قبس من نور المسيرة " للشيخ الأسير بسام السعدي



نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم السبت 17/12/2022 حفل إشهار كتاب "قبس من نور المسيرة " للشيخ الأسير القيادي بسام السعدي في الذكرى ال30 على الابعاد الجماعي الى مرج الزهور .

عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ نافذ عزام شدد على ضرورة أن يتعرف شعبنا على الرموز والقادة ، معتبراً ان الخطوة التي شرع بها القائد بسام السعدي جيدة وخاصة انها تضمنت ذكريات عن سيرة حياته وحملت في طياتها مسيرة الشعب الفلسطيني تلك المسيرة الحافلة التي احاطت بها المعاناة دائما ، ولم تقتصر على الجهاد الاسلامي فقط.

وشدد الشيخ عزام خلال كلمته على ان جنين تحولت الى رمز للمقاومة بالنسبة للشعب الفلسطيني ويضم كافة اطياف المقاومة نتيجة لمجهود الأبطال كأمثال الشيخ بسام السعدي وجمال البو الهيجا وطوالبة وغيرهم من الابطال الذين رسموا الطريق للمقاومة .

وبين الشيخ عزام على ان الشيخ بسام السعدي كان مثالاً للتضحية وخاصة انه فقد اثنين من أبنائه بالإضافة الى تواجده داخل سجون الاحتلال ، وابعاده الى مرج الزهور قبل 30 عاماً كله لم يثنيه عن طريق الجهاد والمقاومة التي تعيش ظروف قاسية ولكن لابد ان نفخر بالرموز الذين نحتفي بهم .





وبين عزام ان الشيخ بسام السعدي كان صمام أمام لمخيم جنين ولكافة ابناء شعبنا ، مطالبا شعبنا بضرورة الخروج من حالة الفرقة والتشتت فنحن مطالبون بالتوحد والاجتماع.

وتابع "لا يجوز الرهان على أي حكومة للإحتلال او الراعي لمسار التسوية لا يجوز الرهان على امريكا بل الرهان على شعبنا فقط .









