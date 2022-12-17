ما حقيقة إعادة مباراة المغرب وفرنسا- حقيقة إعادة مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، إعادة مباراة منتخبي المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز الديوك على أسود الأطلس بهدفين لصفر، وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي مونديال قطر 2022، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، والمواقع الإخبارية الرياضية بإمكانية إعادة المباراة بين الديوك وأسود الأطلس، حيث تم توجيه ذلك في تلك رسالة خاصة إلى الهيئة المختصة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ولذلك زاد الحديث عن إمكانية إعادة مباراة المغرب وفرنسا، التي انتهت لصالح الديوك، وأدى إلى تأهلهم.

حقيقة إعادة مباراة فرنسا والمغرب في كأس العالم

ويهتم عشاق كرة القدم، لاسيما الجمهور العربي والإفريقي عن، ما حقيقة إعادة مباراة المغرب وفرنسا- حقيقة إعادة مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث انتهت مباراة المنتخب الفرنسي ضد المغربي بتأهل الأول إلى نهائي مونديال قطر، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حقيقة إعادة مباراة فرنسا والمغرب في كأس العالم، بعد إثارة الجدل عن المباراة وحكامها.

ما سبب إعادة مباراة المغرب وفرنسا

وأول أمس الخميس، ما سبب إعادة مباراة المغرب وفرنسا، كان الاتحاد المغربي لكرة القدم، إذ إنه كان قد تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي للعبة وذلك لما تعرضوا له في تلك المباراة بخصوص ظلم تحكيمي تعرض له المنتخب المغربي في تلك المباراة، حيث إن جاءت تلك الاحتجاجات عن تلك الحالات التحكيمية التي تم حرمان فريق المغرب من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، ومع عدم تنبيه غرفة التحكيم لذلك الأمر أيضا.

أثناء تعليقه على مباراة #المغرب_وفرنسا فتح

المعلق الكبير #خليل_البلوشي أبواب الاعتذار

من #الإمارات قيادة و شعبًا على ما بدر منه

قبل بضع سنوات و فُهم على محمل الإساءة

وأقسم بالله أن لم يقصد ذلك وطلب السماح

و هذه البادرة التي جاءت على الملأ هي من

شيم الأفذاذ @khalilalbalush1 pic.twitter.com/0X9nStkTaF — فايز العرابي الحارثي (@Fayz_Alooraby) December 14, 2022

حقيقة إعادة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022

يأمل عشاق المنتخب المغربي في إعادة المباراة للظلم الذي تعرض له منتخب أسود الأطلس لاسيما بعد عدم احتساب ضربة جزاء واضحة تماما، حقيقة إعادة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022، حيث إن الاتحاد المغربي لكرة القدم قد احتجاجا على حكام المباراة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن السؤال يبقى عن جدوى ونتائج شكوى الاتحاد المغربي، وما يمكن أن يتغير بعدها؟ المؤشرات تدل إلى عدم إمكانية إعادة المباراة، وإبقاء المنتخب الفرنسي متأهلا في نهائي كأس العالم لمواجهة الارجنتين، ما حقيقة إعادة مباراة المغرب وفرنسا- حقيقة إعادة مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، حكم مباراة المغرب وفرنسا.