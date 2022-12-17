مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب "الأقصى"

تلقى عشرات المستوطنين، اليوم السبت، شروحات توراتية في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى المبارك، وأدى آخرون طقوسًا تلمودية في ساحة الغزالي قرب المسجد، عشية عيد "الأنوار" اليهودي.

وأفادت مراسلتنا بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التلمودية، تلقوا شروحات تلمودية، في أنفاق أسفل حائط البراق غرب المسجد الأقصى حول "الهيكل" المزعوم.

وأضافت أن عشرات المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في ساحة الغزالي قرب باب الأسباط في السور الشرقي للبلدة القديمة، من مدينة القدس المحتلة.

وكانت جماعات يهودية على رأسها المتطرف بن غفير، قد دعت لاقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى، لمناسبة عيد "الأنوار" اليهودي، الذي يبدأ يوم غد الأحد، ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

يذكر أن حكومة الاحتلال، تستغل الأعياد اليهودية بهدف التصعيد في مدينة القدس، عبر تبرير الاقتحامات واغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومنع دخول أبناء شعبنا لها، وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم، وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية، وفرض وجودهم داخل المسجد.