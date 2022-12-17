قفزة على الدولار مقابل الشيكل.. هل يصل إلى مستويات 3.50 حتى نهاية 2022؟

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، حيث وصل إلى مستوى 3.46 على شاشات التداول المحلية، بعد أن كان 3.39 خلال الأسبوعين الماضيين.

صعود الدولار مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، اليوم، جاء بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة جراء التضخم في الولايات المتحدة، وفق مختصون.

المختص في الشأن المالي والاقتصادي د. أسامة نوفل، أرجع سبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل، إلى بدء عودة الاقتصاد الأمريكي إلى نصابه، وانخفاض مستوى التضخم، ونسبة البطالة، بعد رفع الفدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة في البلاد، معتبراً أنه ارتفاعاً مؤقتاً، وقد نشهد عدم استقرار على العملة الخضراء خلال الأيام المقبلة.

ونوه د. نوفل في مقابل خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية تُشير إلى إمكانية انخفاض العملة الأمريكية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، لاسيما الشيكل "الإسرائيلي"، بدءاً من العام 2023 المقبل، مشيراً إلى إمكانية تدخل "البنك المركزي الإسرائيلي" إلى رفع نسبة الفائدة، لكنّ ذلك الإجراء لن يغير كثيراً على سعر الدولار مقبل الشيكل، وسيبقى في مستويات 3.40- 3.47 شيكلاً.

وأشار إلى أن ارتفاع قوة الاقتصاد الأمريكي تؤثر على العملة الأمريكية بالصعود مقابل الشيكل والعملات الأجنبية الأخرى، قائلا: "بعدما رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة قبل أسابيع قليلة، دفع إلى صعود الدولار مقابل الشيكل بشكل ملحوظ".

واستبعد المختص في الشأن المالي والاقتصادي، أن تحدث مزيد من الارتفاعات على الدولار الأمريكي وأن يصل إلى مستوى 3.50 شيكلاً، خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعاً أن يبقى الدولار في مستويات 3.40- 3.47 شيكلاً.

ودعا د. نوفل، المواطنين إلى التنوع في سلة المدخرات، بحيث يمتلك الشيكل "الإسرائيلي" والدولار الأمريكي، والدينار الأردني، والذهب، بحيث في حال تراجعت عملة، تزيد قيمة عملة أخرى ولا يتلقى أي خسارة.

يشار إلى أن أسعار صرف العملات غير ثابتة، ويطرأ عليها تغيير في العديد من الأوقات خلال اليوم، وفقاً للحالة في البورصة العالمية والأسواق المحلية.