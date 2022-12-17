موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 11 نوفمبر 2022-رابط الفحص

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:27 ص
17 ديسمبر 2022
المنحة القطرية..png

يترقب المواطنون في قطاع غزة هذه الأيام الاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 11 نوفمبر 2022 ورابط الفحص، وسط توقعات ان يكون موعد الصرف خلال نهاية الاسبوع الجاري ككل شهر من الأشهر الماضية وخاصة ان موعد صرف المنحة خلال شهر أكتوبر الماضي 2022  كان خلال هذه الأيام ، وسط ترقب لموعد الصرف أن يأتي في وقت يعيش المواطنون في قطاع غزة أوضاع اقتصادية صعبة للغاية ، ويتم الصرف للعديد من الاسر المتعففة ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع معكم موعد صرف المنحة القطرية الـ100$ عن شهر11 نوفمبر 2022.

بدء ارسال رسائل المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر نوفمبر11  2022

أيام معدودة وتبدأ الامم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية بإرسال رسائل للمواطنين المستفيدين من المنحة القطرية 2022 ، ليتمكنوا من معرفة صرف المنحة القطرية , ومبلغ الصرف هو ثابت منذ عدة أشهر ويبلغ 3.10 شيقلا ، بالرغم من الارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيقل  .

صرف المنحة القطرية (12).JPG
 

موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 11 نوفمبر 2022 –رابط الفحص

تعهدت قطر بصرف منحة قطرية لنحو 100 ألف فلسطيني يعيشون أوضاعا معيشية مأساوية في قطاع غزة، كما تعهدت على الالتزام بموعد الصرف، حيث كانت تصرف في الأسبوع الأول من كل شهر قبل أن يتغير الموعد بعد عدوان شهر مايو 2021،

صرف المنحة القطرية (7).JPG
 

وذلك بعد أن توصلت الأطراف المعنية إلى اتفاق أن تتولى الأمم المتحدة مسؤولية صرف المنحة كاملة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تغيرت مواعيد وآلية صرف الـ 100 دولار، لذلك يبحث المواطن في قطاع غزة عن، موعد ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر 11 2022، لكن حتى اللحظة لا موعد محدد لصرفها , ونقدم لكم رابط فحص 100 دولار شهر 11 2022 الأسر المتعففة في قطاع غزة، تبحث باستمرار عن، رابط فحص 100 دولار شهر 11 2022،

 

متعلقات