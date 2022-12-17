يترقب المواطنون في قطاع غزة هذه الأيام الاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 11 نوفمبر 2022 ورابط الفحص، وسط توقعات ان يكون موعد الصرف خلال نهاية الاسبوع الجاري ككل شهر من الأشهر الماضية وخاصة ان موعد صرف المنحة خلال شهر أكتوبر الماضي 2022 كان خلال هذه الأيام ، وسط ترقب لموعد الصرف أن يأتي في وقت يعيش المواطنون في قطاع غزة أوضاع اقتصادية صعبة للغاية ، ويتم الصرف للعديد من الاسر المتعففة ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع معكم موعد صرف المنحة القطرية الـ100$ عن شهر11 نوفمبر 2022.

بدء ارسال رسائل المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر نوفمبر11 2022

أيام معدودة وتبدأ الامم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية بإرسال رسائل للمواطنين المستفيدين من المنحة القطرية 2022 ، ليتمكنوا من معرفة صرف المنحة القطرية , ومبلغ الصرف هو ثابت منذ عدة أشهر ويبلغ 3.10 شيقلا ، بالرغم من الارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيقل .





موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 11 نوفمبر 2022 –رابط الفحص

تعهدت قطر بصرف منحة قطرية لنحو 100 ألف فلسطيني يعيشون أوضاعا معيشية مأساوية في قطاع غزة، كما تعهدت على الالتزام بموعد الصرف، حيث كانت تصرف في الأسبوع الأول من كل شهر قبل أن يتغير الموعد بعد عدوان شهر مايو 2021،





وذلك بعد أن توصلت الأطراف المعنية إلى اتفاق أن تتولى الأمم المتحدة مسؤولية صرف المنحة كاملة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تغيرت مواعيد وآلية صرف الـ 100 دولار، لذلك يبحث المواطن في قطاع غزة عن، موعد ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر 11 2022، لكن حتى اللحظة لا موعد محدد لصرفها , ونقدم لكم رابط فحص 100 دولار شهر 11 2022 الأسر المتعففة في قطاع غزة، تبحث باستمرار عن، رابط فحص 100 دولار شهر 11 2022،