الديك: جثامين 8  شهداء من لقمة العيش تصل غزة غداً بعد نقلها من تونس لجدة ثم القاهرة

قال أحمد الديك مستشار وزير الخارجية اليوم السبت 17/12/2022 ، إن جثامين 8 شهداء من لقمة العيش لذين غرقوا قبالة السواحل الشمالية لتونس ستصل إلى قطاع غزة غداً لإتمام مراسم دفنهم في أرض الوطن.

وقال الديك خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، ان 11 مواطناً غرقوا قبال السواحل التونسية تم انتشال 8 منهم وسيتم نقلهم الى قطاع غزة في حين بقي 3 أخرين في عداد المفقودين.

وبشأن تفاصيل نقلهم للقطاع ، بين الديك ان فور انتشال جثث الغرقى تم تسليمهم للشركة النافذة ومنها لمطار قرطاج الدولي وثم الى مطار جدة ، متوقعاً وصولهم لمطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت على ان يتم ادخالهم للقطاع غداً الأحد .

وأشار الى ان كافة الترتيبات تتم بين السفارة الفلسطينية وعائلات المكلومين من لقمة العيش لاستقبال ابنائهم ، متمنياً ان تكون تلك الفاجعة أخر ما يتلقاه شعبنا بحثاً عن لقمة العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا .

وكان الديك كشف في وقت سابق عن أسماء شهداء لقمة وهم: خليل اسماعيل فارس، وعامر ابو زريق، ومجدي مقبل عتيق، ومحمد حيدر الشاعر، ويونس حيدر الشاعر، ومنصور الشاعر، وطلال رمضان الشاعر، وآدم شعث، ومحمد يوسف قشطة.