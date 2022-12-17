موعد كأس العالم للأندية 2022- الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2022-2023، غداً الأحد 18 ديسمبر 2022، يُسدل الستار عن نهائيات كأس العالم 2022، بعدما يتوج المنتخب الفائز في النهائي بكأس البطولة التي أقيمت في دولة قطر من تاريخ 20 نوفمبر 2022، وتنتهي بـ 18 ديسمبر 2022، حيث تأهل إلى نهائي المونديال منتخبا فرنسا والأرجنتين، وسيتم المنافسة اليوم على تحديد المركز الثالث بين منتخبي المغرب وكرواتيا، إذ إن هذه المقدمة هي للحديث عن انتهاء أكبر بطولة كروية في العالم، حيث يبدأ بعدها الاتحاد الدولي كرة القدم وأنصار الساحرة المستديرة في النظر إلى البطولات الأخرى لاسيما بين الأندية حول العالم، حيث إن ما يهم أنصار كرة القدم بعد انتهاء نهائيات مونديال قطر، هو بطولة كأس العالم للأندية، واليت تقام بين أبطال القارات حول العالم.

جدول مباريات كأس العالم للاندية

يهتم عشاق الساحرة المستديرة في الاطلاع عن، موعد كأس العالم للأندية 2022- الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2022-2023، حيث إنها من تعد من أهم البطولات، إذ تقام بين بطل قارة أوروبا، وبطل قارة آسيا، وبطل قارة إفريقيا، وبطل قارة أمريكا الجنوبية والشمالية، ويتم إقامة مباراة واحدة بين تلك الأندية حيث يتم اقصاء المهزوم من وصعود الفائز إلى الأدوار المقبلة، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، جدول مباريات كأس العالم للاندية.

🚨🚨رسميًّا.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بالمغرب للمرة الثامنة في تاريخه🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/AxuKHrSBL4 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 16, 2022

🏆🇲🇦 سنشارك في كأس العالم للأندية والذي سيقام في المغرب!

🗓️ 1-11 فبراير 2023 pic.twitter.com/ihn43Mmysq — ريال مدريد (@realmadridarab) December 16, 2022

متى موعد كأس العالم للأندية 2023

ويهتم عشاق كرة القدم في كل مكان في البحث عن، متى موعد كأس العالم للأندية 2023، حيث إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن أن بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي تستضيفها المغرب، ستقام خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير 2023، وعن تأخر الموعد المعتاد للمونديال للعام الثالث على التوالي، حيث إن بسبب تأخر إقامة كأس العالم للأندية هذا العام، هو بسبب إقامة كأس العالم في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

🔙 🏆 في مثل هذا اليوم من عام 2017، أصبحنا أبطال العالم للمرة السادسة!

🆚 @Gremio#RealFootball pic.twitter.com/25Ui3RITMA — ريال مدريد (@realmadridarab) December 16, 2022

✨ في مثل هذا اليوم منذ 5 سنوات... ✨

🏆 أبطال كأس العالم للأندية!

📍 أبوظبي

🗓️ 16/12/2017 #RealFootball pic.twitter.com/d6z7RvaZ1a — ريال مدريد (@realmadridarab) December 16, 2022

متى يبدأ كأس العالم للأندية 2022

ويبدأ كأس العالم للأندية، في مطلع شهر فبراير 2022، متى يبدأ كأس العالم للأندية 2022، حيث إن سبب تأخر انطلاق البطولة، هو انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في ذات التوقيت، حيث إن أول المتأهلين لكأس العالم للأندية 2022 كان ريال مدريد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا، أما ثاني المتأهلين فهو الوداد المغربي الذي فاز بدوري أبطال إفريقيا.

الفريق سبب التأهل

الوداد بطل الدوري المغربي

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا

سياتل ساندروز بطل دوري أبطال الكونكاكاف

فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس

لم يحدد بطل دوري أبطال آسيا

الأهلي وصيف دوري أبطال إفريقيا

أوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا

إذ إنه من المقرر أن تبدأ البطولة في 1 شباط، وتنتهي في 11 من ذات التاريخ، ما هي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2022، موعد كأس العالم للأندية 2022- الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2022-2023، جدول مباريات كأس العالم للاندية، هل يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2022، من هو أكثر فريق فاز بكأس العالم للأندية، هل يشارك الهلال في كأس العالم للأندية 2022، أين سيقام كأس العالم للأندية 2022، ما هي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2022، ما هو نظام كأس العالم للأندية 2022.