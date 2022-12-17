إحصائية التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، عن إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون/ "ايرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11579 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11775 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11368 مواطناً و163 أجنبياً، و48 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر، أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 11561 مواطناً، و145 أجنبياً، و66 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.