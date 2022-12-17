"الفيفا" يُحدد حكماً عربياً لإدارة مباراة المغرب وكرواتيا في مونديال قطر 2022

حددت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، طاقم تحكيم مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال 2022 بين المغرب وكرواتيا اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في العاصمة القطرية الدوحة.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستجري على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، لحكم الساحة الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم.

ومن المقرر أن يساعد الجاسم في إدارة لقاء المغرب وكرواتيا، كل من مواطنيه طالب المري وسعود أحمد.

وسبق أن أدار الطاقم التحكيمي القطري مباراة واحدة في هذه البطولة، وكانت بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وويلز، في الجولة الأولى من دور المجموعات.



