أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بالأسواق اليوم السبت 17-12-2022

حافظت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية، اليوم السبت 17-12-2022، على ثبات أسعارها بعد الارتفاع الذي شهدته قبل أسابيع وخاصة سعر البندورة والخيار، نتيجة التغيرات الفصلية بحسب العديد من الخبراء في مجال الزراعة.

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل 1 طماطم 3 2 خيار 1.5 3 بصل 2 4 كوسا 3.3 5 باذنجان 2.5 6 فلفل 6 7 جزر 2.5 8 ثوم 8 9 ملفوف 3 10 زهرة 4 11 قرع 3 12 ليمون 2 13 ملوخية 3.3 14 فصوليا 5 15 بيض 14 16 دجاج 10.5 17 لحمة 40 18 بطاطا 3.3