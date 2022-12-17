أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بالأسواق اليوم السبت 17-12-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:18 ص
17 ديسمبر 2022
سعر الخضروات اليوم السبت 17-12-2022.jpeg

حافظت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية، اليوم السبت 17-12-2022، على ثبات أسعارها بعد الارتفاع الذي شهدته قبل أسابيع وخاصة سعر البندورة والخيار، نتيجة التغيرات الفصلية بحسب العديد من الخبراء في مجال الزراعة.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق، اليوم السبت، كما يلي:
الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 3
2 خيار 1.5
3 بصل 2
4 كوسا 3.3
5 باذنجان 2.5
6 فلفل 6
7 جزر 2.5
8 ثوم 8
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 3
12 ليمون 2
13 ملوخية 3.3
14 فصوليا 5
15 بيض 14
16 دجاج 10.5
17 لحمة 40
18 بطاطا 3.3

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