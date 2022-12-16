سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات اليوم بمصرف لبنان و السوق السوداء، حيث قفز سعر الدولار في لبنان إلى مستوى قياسي جديد مقابل الليرة اللبنانية بالسوق السوداء، لتواصل عملة لبنان انهيارها.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

قفز سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء بلبنان إلى 43400 ليرة للشراء و43500 ليرة للبيع، بحسب موقع "ليرة ريت".

وعلى منصة "صيرفة" استقر سعر الدولار اليوم عند 30600 ليرة.

وللتحويلات، سجل سعر الدولار 41000 ليرة.

وفي البنوك سجل سعر الدولار 8000 ليرة.