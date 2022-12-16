سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في البنوكو السوق "السوداء"

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، يشهد محرك بحث غوغل عمليات بحث واسعة عن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم، حيث تحظى أسعار العملات في مصر، و خصوصاً الدولار باهتمام كبير من قبل المصريين، و خصوصاً المهتمين بعالم المال و الأعمال، و في هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري كما جاءت في تعاملات صباح اليوم السبت 17-12-2022 في بنوك مصر و السوق السوداء.

أسعار الدولار في مصر

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تبايناً لدى البنوك وشركات الصرافة والسوق السوداء، و في السطور التالية نرصد لكم اسعار الدولار في مصر كما وردت في تعاملات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصعد سعر الدولار في مصر بمستهل تعاملات اليوم لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 24.65 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع، مقابل 24.63 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وبخلاف الأسعار المعلنة لصرف الدولار في البنوك الرسمية والبنك المركزي المصري، تشهد السوق الموازية في صفحات التواصل الاجتماعي أرقاماً غير مسبوقة للدولار بأسعار تتراوح بين 32 و36 جنيهاً، فيما وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمدن الصعيد في مصر إلى 38 جنيهاً.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أبوظبي الإسلامي: 24.69 جنيه للشراء - 24.72 جنيه للبيع

المصري الخليجي: 24.69 جنيه للشراء - 24.72 جنيه للبيع

الأهلي الكويتي: 24.67 جنيه للشراء - 24.72 جنيه للبيع

الإسكندرية: 24.61 جنيه للشراء - 24.71 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وزاد سعر صرف الدولار في التعاملات الصباحية لدى البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، مقابل 24.57 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما ارتفع سعر صرف الدولار في باكورة تعاملات بنك مصر اليوم، إلى نحو 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، مقابل 24.57 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (cib)

بينما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (cib) صباح تعاملات اليوم، عند مستوى 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات بنك القاهرة، نحو 24.65 جنيه للشراء، و24.70 جنيه للبيع.