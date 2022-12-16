سعر غرام الذهب عيار 24 و 21 في مصر لحظة بلحظة بالمصنعية اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

سعر غرام الذهب النهاردة السبت 17 ديسمبر 2022، يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب من مختلف العيارات، حيث تشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار في مصر، و في هذه المقالة يرصد يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب بالمصنعية مقابل الجنيه المصري كما جاءت في تعاملات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب ارتفاعاً اليوم في مصر، لتوصل التحليق في ظل توقعات كبيرة بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

و قفز سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال تعاملات السبت 17 ديسمبر بنحو 28.5 جنيه، ليسجل 2114.25 جنيه للشراء، و2142.75 جنيه للبيع، بحسب موقع آي صاغة.

وزاد سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر بنحو 21.5 جنيه ليبلغ 1585.75 جنيه للشراء، و1607.25 جنيه للبيع بدون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

كما قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 25 جنيها ليسجل 1850 جنيها للشراء و1875 جنيها للبيع، بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

ومع المصنعية فإن سعر الجرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم زيادة بقيمة 200 جنيه ليسجل 16363جنيها.

وسجل الجنيه الذهب عيار 21 من BTC نحو 16310 جنيها خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب عالميا

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم مع هبوط الدولار لكن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا في سبيله الآن لتسجيل خسارة أسبوعية مع توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) استمرار عمليات رفع أسعار الفائدة لوقت أطول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1780.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1789 دولارا.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.