الصحة بغزة توضح أخطر أعراض الانفلونزا الموسمية

أكد استشاري و مدير وحدة سلامة المرضى و مكافحة العدوى في وزارة الصحة بقطاع غزة، رامي العبادلة بأن أخطر أعراض الانفلونزا الموسمية قد تحدث للمصاب هو التهاب الشعب الهوائية في الرئتين، مشيراً الى أن هذه الحالة تحتاج الى رعاية خاصة في المستشفى.

و نصح العبادلة في تصريح له عبر اذاعة الأقصى مساء اليوم الجمعة بالإكثار من السوائل الدافئة و تناول الحمضيات، التي تعزز المناعة لدى الأشخاص، محذرا من استخدام المضادات الحيوية اثناء الإصابة بالإنفلونزا لأنها قد تحدث نتائج عكسية.

و كشف العبادلة بأن منظمة الصحة العالمية أشرفت على لقاحات خاصة بالإنفلونزا الموسمية، لافتاً الى أن هذه اللقاحات تكون ضد الفيروسات الأكثر شدة و تستدعي دخول المستشفيات عندما تبدأ اعراض صعوبة التنفس.

و أشار الى أن اعراض الانفلونزا الموسمية تختلف شدتها من مريض لآخر، مؤكداً بأن هناك فيروسات مختلفة و تتسبب بالإنفلونزا، حيث تحتاج المريض وقتا من أسبوع الى أسبوعين لكي تتلاشى الاعراض لديه، داعيا كل من يشعر بضيق التنفس بمراجعة المستشفى.

و نوه الى أن وزارة الصحة وفرت 10 الاف لقاح و قد تم توزيعها على الأشخاص الذين يحتاجون هذه اللقاحات.

و لفت الى أن جميع الفيروسات التنفسية تنتقل عبر الرذاذ، أو ملامسة الاسطح الملوثة، داعياً الى ضرورة أخذ إجراءات الوقاية و السلامة