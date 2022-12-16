سيكون منتخب المغرب على موعد مع التاريخ عند مواجهة كرواتيا، غدا السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022.

وكان بطل أفريقيا في مناسبة وحيدة خسر مباراة نصف النهائي أمام فرنسا بهدفين دون رد، في حين انهزم وصيف بطل العالم أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

ويبحث منتخب "أسود الأطلس" عن تحقيق فوزه الخامس في نسخة "قطر 2022" بعد تغلبه في دور المجموعات على بلجيكا وكندا، وفي الأدوار الإقصائية على إسبانيا والبرتغال.

التقرير التالي يرصد 3 أهداف يلاحقها منتخب المغرب في مباراة "النهائي الصغير" لكأس العالم "قطر 2022" أمام كرواتيا.

الميدالية البرونزية

يحلم منتخب "نسور الأطلس" بأن يصبح أول عربي وأفريقي يحصل على الميدالية البرونزية خلال نهائيات كأس العالم.

وكان المغرب كسر عقدة فشل المنتخبات الأفريقية في التأهل للمربع الذهبي للمسابقة، كما بات أول منتخب عربي يذهب أبعد من ثمن النهائي.

وسيخوض بطل أفريقيا في مناسبة وحيدة موقعة "استاد خليفة الدولي" بصفوف منقوصة، في ظل لعنة الإصابات التي طالته في مباراتي البرتغال وفرنسا.

الصعود في تصنيف الفيفا

يسعى منتخب المغرب لمواصلة الصعود في التصنيف الدولي للمنتخبات الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم شهريا.

ووفقا لحسابات الموقع المختص "football-ranking"، فإن المنتخب الشمال أفريقي يتواجد حاليا في المركز 11 عالميا بمجموع نقاط 1 672.38.

وفي حال تحقيقه للفوز أمام كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في المونديال، فإن منتخب المغرب سيدخل ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم.

المنحة المالية

حصول منتخب "أسود الأطلس" على المركز الثالث في كأس العالم سيسمح له بالحصول على 27 مليون يورو من الفيفا، وفقا لموقع "sportbuzzbusiness".

في المقابل، فإن خسارته في "النهائي الصغير" تعني حصوله على مبلغ 25 مليون يورو، وفقا لنفس المصدر.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المتوج بالمونديال سيحصل على 42 مليون يورو، مقابل حصول الوصيف على مبلغ 30 مليون يورو.