ملك الأردن يتوعد بمحاسبة المجرمين و الخارجين عن القانون

توعد ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين اليوم الجمعة، بأن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.

وجاء ذلك خلال تقديم الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسن بن طلال، واجب العزاء بشهيد الأردن العقيد عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان.

وأكد ملك الأردن، أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين، مؤكدا أن الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك.

وعبّر عن تعازيه الحارة لذوي الشهيد، قائلا "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".

وقال "إننا لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين"، مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.