صحيفة عبرية: توصية بنقل حراسة السجون من الجيش إلى فريق متخصص أو محترف

قدّم فريق إسرائيلي متخصص توصيات إلى وزير الحرب بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي عومير بار ليف، شملت نقل حراسة السجون من الجيش إلى فريق متخصص أو محترف.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن طاقما "إسرائيليا" خاصا تم تشكيله في أعقاب عملية "نفق الحرية" وفرار 6 أسرى فلسطينيين من داخل سجن جلبوع الإسرائيلي العام الماضي، توصيته باستبدال حراسة السجون إلى فريق متخصص أو محترف.

وأوصى الفريق بإبعاد جنود الاحتلال من السجون الأمنية واستبدالهم بحراس سجون محترفين وذلك في عملية تدريجية.

و قال وزير الحرب: "أشكر أعضاء الفريق على عملهم الاحترافي والشامل.. إن الحفاظ على ظروف خدمة مناسبة لجميع الخادمات هو في صميم واجبنا الأخلاقي كدولة، وفي صميم قدرتنا على الحفاظ على القيمة وهي خدمة وأمن دولة إسرائيل".

وكان ستة من الأسرى الفلسطينيين قد تمكنوا من الفرار في سبتمبر الماضي من سجن جلبوع الإسرائيلي المصنف على أنه شديد التحصين، وذلك عن طريق حفر نفق في زنزانتهم أوصلهم لخارج السجن، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير".

وأربكت عملية الهروب سلطات الاحتلال، وجعلت تل أبيب تستنفر أجهزتها لاعتقالهم، حيث تم اعتقالهم بعد أسبوعين من الفرار.