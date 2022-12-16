بالأرقام: مونديال قطر 2022 النسخة الأفضل والمغرب كان استثنائيا

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، الجمعة، بنسخة كأس العالم المقامة في قطر، فيما اعتبر أداء منتخب المغرب ووصوله إلى الدور نصف النهائي بالرائع والاستثنائي.

وتوجه رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، خلال مؤتمر صحافي عقد في الدوحة، بالشكر لقطر على تقديم النسخة الأفضل للمونديال على الإطلاق.

وأجمع مجلس "فيفا" على المديح للنسخة الحالية لكأس العالم، وأضاف إنفانتينو أن "كرة القدم وحدت العالم بالفعل والنسخة الحالية حققت نجاحا باهرا على كافة الأصعدة".

3.27 مليون مشجع حضروا المباريات

وحول أرقام المشاهدات لمونديال قطر، قال إن "5 مليارات مشاهد حول العالم تابعوا مباريات كأس العالم في قطر حتى الآن".

وتابع أن "3.27 مليون مشجع حضروا المباريات حتى الآن بينما سجلت نسخة 2018 في روسيا 3.03 مليون، فيما بلغت إيرادات مونديال قطر 7.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن النسخة السابقة".

البطاقات الصفراء والحمراء أقل من نسخة روسيا (أ ب)

وبيّن أن "88 ألفا و966 شخصا هي أعلى نسبة حضور في مونديال قطر، وسجلت في مباراة الأرجنتين والمكسيك على ملعب لوسيل الذي سيشهد نهائي الكأس بين فرنسا والأرجنتين بعد غد الأحد".

وأشار إلى أن "62 مباراة حتى الآن في بطولة كأس العالم في قطر جرت من دون أي شغب أو تجاوزات، كما أن البطاقات الحمراء والصفراء فيها كانت أقل مما كان عليه الحال في النسخة السابقة".

ورأى إنفانتينو أن "إقامة مباريات كأس العالم في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر له تأثير إيجابي".

المغرب كان استثنائيا وتعرف المشجعين على الثقافة العربية

وتطرق إلى منتخب المغرب بالقول إن "أداء المنتخب المغربي في مونديال قطر كان رائعا واستثنائيا، وأنا سعيد للغاية بالمستوى الرائع الذي وصلت إليه كرة القدم الإفريقية في هذه النسخة".

وأضاف أن "التحول الذي شهده مونديال قطر أن كثيرين من كل أنحاء العالم جاؤوا لقطر وتعرفوا على الثقافة العربية".

إعادة النظر بتوزيع المنتخبات في مونديال 2026

إلى ذلك، أكد إنفانتينو أن الهيئة الناظمة للعبة لا تزال في طور مناقشة عملية تقسيم المجموعات في مونديال 2026 الذي سيضم للمرة الأولى 48 منتخبا.

وكان "فيفا" قد أشار سابقا إلى أن النهائيات المقبلة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستشهد توزيعا للمنتخبات على 16 مجموعة تضمّ كل منها ثلاثة، على أن يتأهل الفريقان الأولان إلى الدور الثاني الإقصائي الذي سيكون من 32 فريقا.

لكن إنفانتينو أكد أن النجاح المثير لدور المجموعات في مونديال قطر بمجموعاته الثماني التقليدية من أربع منتخبات، دفع الاتحاد إلى إعادة التفكير بالأمر، ذلك أن عملية التأهل بقيت غير محسومة حتى الأنفاس الأخيرة من الجولة الثالثة.

وقال إن "المجموعات المكونة من أربع منتخبات كانت رائعة للغاية حتى اللحظة الأخيرة من المباراة الأخيرة".

وأضاف "علينا أن نعيد النظر في الشكل أو على الأقل نعيد مناقشته، سواء حيال 16 مجموعة من ثلاث منتخبات أو 12 مجموعة من أربعة. هذا شيء سيكون على جدول الأعمال في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأردف إنفانتينو أن شكل كأس العالم المقبلة ونظامها قد يكون على غرار كأس أوروبا التي تضم ست مجموعات من أربع فرق، مع تأهل أفضل أربعة أندية احتلت المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية.

من جهة أخرى، اعتبر إنفانتينو أن المنافسة الموسّعة عددا ستعود بأرباح مادية أكبر لـ"فيفا".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تزيد الإيرادات في الدورة المقبلة حتى العام 2026 إلى 11 مليار دولار مقارنة مع 7.5 مليار دولار في الدورة المنتهية مع العام 2022.

ولفت إنفانتينو إلى أن ذلك سيكون نتيجة العدد المتزايد للفرق والبنية التحتية للاستادات الحالية وحجم سوق أميركا الشمالية "نحن متفائلون حيال قوة كرة القدم. مقتنعون بأن تأثير اللعبة سيكون هائلا. لقد كان هائلا هنا، وسيكون هائلا في أميركا الشمالية. ثلاث دول ضخمة، 48 منتخبا".

وأضاف أنه "مع مباريات أكثر، سترتفع الإيرادات من حيث النقل التلفزيوني والرعاية والضيافة. سنلعب في الملاعب الضخمة المستخدمة في كرة القدم الأميركية، بسعة 80 إلى 90 ألف متفرج. نتوقع أن يسافر 5.5 مليون مشجع لذلك الحدث".