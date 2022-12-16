عشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 48 فلسطينيا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرى بيت دجن ومادما وأوصرين قضاء نابلس.

وأكدت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق مدينة نابلس

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا صوب المشاركين في المسيرة قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق الشديد بينهم أطفال، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، وردد المشاركون فيها الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية، ردا على استمرار اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم في مختلف محافظات الوطن.