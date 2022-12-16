الجهاد تستقبل ابنها المحرر العمور في جنين

استقبلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، ابنها المحرر قصي مأمون العمور من بلدة عنزا قضاء جنين، بعد تحرره وقضائه ما يقارب عام في سجون الاحتلال.

وأشاد القيادي المحرر خضر عدنان في كلمة له أمام الحضور، بقرية عنزا المنتصرة، وأهلها الكرام وشهدائها وأسراها، داعياً بالحرية للقيادي الشيخ نصر العمور وكل الأسرى في سجون الاحتلال.

وأضاف القيادي عدنان، أننا نجتمع اليوم على دماء الشهداء وآهات الأسرى، وعلى أمل الحرية لكل الأسرى، مشيرآ إلى أننا في بلدة الشهيد القائد عصام براهمة الذي لا تزال دماؤه وخطواته وأنفاسه حاضرة.

واستذكر القيادي عدنان الشهيد القائد عصام براهمة المنتقم، صاحب العبوة الأولى والمهندس الأول للمقاومة في الضفة، مشيداً بجموع شعبنا الصامد، والمقاومين من أبناء سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وكتائب القسام وعرين الأسود بنابلس.

واستحضر عدنان كتيبة جنين التي انطلقت بدماء الشهيد جميل العموري وعبد الله الحصري وتبعهم الشهداء، مؤكداً أن الضفة اليوم لا تنام، وتواجه العدو بالرصاص، معتبراً أن مقاومة غزة والضفة أخوة على طريق الانتفاضة وتجديد الاشتباك.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة المداهمة والاعتقال بحق أبناء شعبنا وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في مدن الضفة إثر تصاعد عمليات المقاومة.



