الاحتلال يعتقل كادرين "للجهاد" في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشقيقين أحمد وحمودة يوسف علقم من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال مدعومة بالآليات العسكرية اقتحمت فجر اليوم بلدة بيت أمر وداهمت عدداً من المنازل في البلدة، ومن بينها منزل المحررين علقم حيث عاثت خرابًا بمحتوياته قبل أن تقوم باعتقالهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

والمحرران علقم هما أسرى سابقين أمضوا عدة أشهر في سجون الاحتلال بتهمة العضوية في حركة الجهاد الإسلامي والقيام بأعمال مقاومة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.