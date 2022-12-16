سفارة فلسطين بتونس تتسلم جثامين 8 من شهداء “لقمة العيش"

قالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية:" إن سفارتها لدى تونس استلمت رسميا ثمانية جثامين، تم التعرف عليها بعد مطابقة العينات، وتعود لشهداء لقمة العيش من أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة”.

وأكدت “الخارجية” في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن “السفارة بدورها سلمت الجثامين للشركة الناقلة، وتتابع جميع الإجراءات المتعلقة بنقلهم عبر الأراضي المصرية إلى ذويهم في القطاع”.

جدير ذكره أنه كان مركب طالبي لجوء قد تعرّض للغرق في 24 تشرين الأول/أكتوبر، قبالة سواحل مدينة جرجيس التونسية، بعد أن انطلق من ليبيا، وعلى متنه عدد من طالبي اللجوء، من بينهم 16 فلسطينياً من المقيمين بسوريا، وآخرون من قطاع غزة.