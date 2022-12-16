نتنياهو يطمح لإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة مع السعودية

أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أنه سيسعى لإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة مع السعودية، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال نتنياهو في مقابلة نادرة مع قناة “العربية” السعودية:" إنه يأمل في توسيع “الاتفاقيات الإبراهيمية” من خلال التوصل إلى اتفاق مماثل مع السعودية وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها".

وأضاف نتنياهو: “ستكون نقلة نوعية لسلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي. ستغير منطقتنا بطرق لا يمكن تصورها. وأعتقد أنها ستسهل، في نهاية المطاف، السلام الفلسطيني الإسرائيلي. أنا أؤمن بذلك”.

وشدد على أن “الأمر متروك لقيادة السعودية إذا كانوا يريدون المشاركة في هذا الجهد”، معرباً عن أمله في أن “يفعلوا ذلك”.

واعتبر نتنياهو أن “مبادرة سلام بين "إسرائيل" والسعودية ستؤدي إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وقال: “السلام مع السعودية سيخدم غرضين فهو سيكون نقلة نوعية لسلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي، وسيغير منطقتنا بطرق لا يمكن تصورها، وسيسهل حصول السلام الفلسطيني الإسرائيلي”.

وأكد نتنياهو أنه سيكون “منفتحاً على محادثات سلام تجري خلف الكواليس مع الفلسطينيين”.

ويُشار إلى أنه لم تعلق الرياض على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف حتى الساعة (6.30 تغ).

جدير ذكره أنه لا تقيم السعودية أي علاقات علنية مع "إسرائيل"، وتؤكد عادة أنها ترفض تطبيع العلاقات مع تل أبيب قبل حل القضية الفلسطينية.

وسبق للسعودية أن سمحت لحركة الطائرات بين إسرائيل والإمارات والبحرين بالمرور في الأجواء السعودية.