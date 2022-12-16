مقتل 7 أشخاص في البيرو بمواجهات بين الجيش ومتظاهرين

قُتل سبعة أشخاص، أمس الخميس في أياكوتشو في جنوب البيرو، خلال مواجهات بين جنود ومناصرين للرئيس المعزول بيدرو كاستيو، وفق ما أعلنت السلطات الصحية المحلية.

وقالت هيئة الصحة المحلية:" إن هذه المواجهات وقعت "في نقاط مختلفة من المدينة. وأدى اشتباك قرب مطار أياكوتشو إلى مقتل شخصين، بحسب أمين مظالم الشعب البيروفي".

وبذلك ترتفع حصيلة التظاهرات منذ 7 كانون الأول/ ديسمبر، إلى 15 قتيلًا و340 جريحًا، بحسب المصدر نفسه.

ورغم حالة الطوارئ التي بدأ تطبيقها، أمس الخميس، لمدة 30 يومًا، لم تخفت حركة الاحتجاجات. ويسمح هذا الإجراء للجيش بالمشاركة في حفظ الأمن.

وأعلنت المحكمة العليا في البيرو أمس أنّ الرئيس كاستيو الموقوف بتهمة "التمرد"، بعد محاولته عبثا حلّ البرلمان، سيظلّ رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا.