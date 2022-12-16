المستشارة القانونية لحكومة كيان الاحتلال تثير عـاصــفة كبــــرى

أثارت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهراف مياره، صباح اليوم الجمعة، عاصفة كبرى بتحذيرها من أن الديمقراطية في "إسرائيل" ستبقى مجرد اسم.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية :"إن هناك عاصفة أحدثتها المستشارة القانونية للحكومة ضد التغييرات بالقوانين التي أحدثها نتنياهو في الجيش والشرطة".

ونقلت الصحيفة العبرية عن المستشارة القانونية للحكومة محذرةً بقولها: سنبقى ديمقراطية بالاسم فقط".

وبخصوص المعركة على الشرطة قال المفتش العام السابق روني الشيخ: لو كنت الآن المفتش العام لاستقلت بسبب قانون بن غفير.

من جانبها قالت صحيفة "معاريف" العبرية :"عاصفة المستشارة القانونية للحكومة التي هاجمت إقرار القوانين الجديدة التي من شأنها إبقاء إسرائيل ديمقراطية بالاسم فقط".