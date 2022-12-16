حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع تستنكر انضمام اللاعب المقدسي جاد هزو لنادي صهيوني

استنكرت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع في فلسطين انضمام لاعب كرة الطاولة المقدسي "جاد سمير موسى هزو " والمصنف بطل فلسطين لعام 2022م لنادي "هبوعيل يروشلايم" الصهيوني.

وأكدت الحملة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذه الجريمة طعنة في ظهر النضال الفلسطيني وما يخوضه المقدسيون من مواجهات شاملة للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية للقدس، وهي خطوة داعمة للسياسات الصهيونية الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتدجين أهلها، وتخلق مبرر للمطبعين من غير الفلسطينيين.

وأدانت التوصية الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة باستمرار اللاعب ضمن أعضاء الاتحاد، وتثمن الموقف الوطني الأصيل للاعبين الذين استقالوا بناء على التوصية التي أصدرها الاتحاد.

ودعت الحملة جميع المنظمات والأندية والمحافل الرياضية الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى الاستمرار في المقاطعة الرياضية وتوسيعها، وتثبيت ما تم إنجازه خلال مونديال قطر، واعتباره نقطة الارتكاز في المقاطعة الرياضية للاحتلال، والإسراع في تجهيز قوائم الشرف من الرياضيين المناهضين للاحتلال الصهيوني العنصري، وقوائم العار للمطبعين.

وإليكم نص البيان:

حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع تستنكر انضمام اللاعب المقدسي هزو لنادي صهيوني

تستنكر حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع - فلسطين انضمام لاعب كرة الطاولة المقدسي "جاد سمير موسى هزو " والمصنف بطل فلسطين لعام 2022م لنادي "هبوعيل يروشلايم" الصهيوني.

وتؤكد الحملة أن هذه الجريمة طعنة في ظهر النضال الفلسطيني وما يخوضه المقدسيون من مواجهات شاملة للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية للقدس، وهي خطوة داعمة للسياسات الصهيونية الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتدجين أهلها، وتخلق مبرر للمطبعين من غير الفلسطينيين.

كما وتدين الحملة التوصية الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة باستمرار اللاعب ضمن أعضاء الاتحاد، وتثمن الموقف الوطني الأصيل للاعبين الذين استقالوا بناء على التوصية التي أصدرها الاتحاد.

وتدعو الحملة جميع المنظمات والأندية والمحافل الرياضية الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى الاستمرار في المقاطعة الرياضية وتوسيعها، وتثبيت ما تم إنجازه خلال مونديال قطر، واعتباره نقطة الارتكاز في المقاطعة الرياضية للاحتلال، والإسراع في تجهيز قوائم الشرف من الرياضيين المناهضين للاحتلال الصهيوني العنصري، وقوائم العار للمطبعين.

حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع - فلسطين