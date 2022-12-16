تعيين امرأة من أصول أفريقية رئيسة لجامعة هارفارد

أعلنت جامعة هارفارد، أمس الخميس، عن اختيار كلودين غاي، عميدة كلية الآداب والعلوم، رئيسة لها لتصبح الرئيس رقم 30 وأول امرأة سوداء أو من أصول أفريقية وثاني امرأة فقط تشغل هذا المنصب.

ويُشار إلى أنه ستخلف غاي، التي انضمت إلى جامعة هارفارد بصفتها أستاذة في مادة الحكم في عام 2006، لورانس باكو في شغل منصب رئيس الجامعة المرموقة، وستتسلم مهامها في يوليو 2023.

وقالت بيني بريتسكر، وكيلة وزارة التجارة الأميركية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ورئيسة لجنة البحث، في بيان مكتوب "كلودين قائدة رائعة تُكرس نفسها للحفاظ على التميز الأكاديمي لجامعة هارفارد وتطويره".

ومن المقرر أن تتولى غاي الوظيفة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس في وقت تراجع فيه معدل الالتحاق بالعديد من الكليات والجامعات الأميركية إذ يبحث المتقدمون بشكل متزايد في فوائد التعليم العالي مقارنة بالمصروفات الدراسية المرتفع.

ووفقا لموقع الجامعة الإلكتروني، تبلغ المصروفات الدراسية للطلاب بدوام كامل 54768 دولارا سنويا.

وقالت غاي في بيان مكتوب :"مع وقوف هذه المؤسسة الاستثنائية بقوتها في ظهرنا، ندخل لحظة المحتمل، لحظة تدعو إلى تعاون أعمق في الجامعة، وفي جميع كلياتنا الرائعة".

وتابعت:"هارفارد في أمس الحاجة للاشتراك مع العالم وتقديم فكر جريء وشجاع ورائد لمواجهة أكبر تحدياتنا".

ويشار إلى أن الجامعة كانت قد حصلت على تبرعات بقيمة 50.9 مليار دولار للسنة المالية 2022 من 14 ألف صندوق مختلف.

جدير ذكره أنه تأسست جامعة هارفارد في عام 1636 وهي أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية.