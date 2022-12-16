مصرع فتاة دهساً في حيفا بالداخل المحتل

لقيت فتاة، فجر اليوم الجمعة، مصرعها بعد أن دهستها حافلة "مترونيت" في مدينة حيفا بالداخل المحتل.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، دهست حافلة "مترونيت"، فجر اليوم، فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، في شارع "سديروت هستدروت" بمدينة حيفا بالداخل المحتل.

وأفاد الطاقم الطبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الذي وصل إلى مكان الحادث أنه وجد الفتاة بدون علامات تدل على الحياة واضطر لإقرار وفاتها على الفور.

وبدورها، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، واعتقلت سائق الحافلة (39 عاما)من مدينة شفاعمرو، على ذمة التحقيق.

وتشير المعطيات إلى أن 333 شخصا، بينهم 109 من المجتمع العربي، لقوا مصرعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام، ولغاية اليوم.

جدير ذكره أنه بلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصرعهم في حوادث الطرق بالداخل المحتل 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.