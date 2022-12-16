بينهم 3 مغاربة.. أندية انجلترا تهتم بـأبطال من المونديال

أبدت عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاهتمام بالحصول على خدمات عدد من النجوم الشباب الذين برزوا في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تقترب من نهايتها في قطر هذه الأيام.

وكان قد وفر مونديال قطر، مسرحًا للفئات المستضعفة والنجوم الشباب الناشئين لجذب انتباه العالم، ولا سيما عز الدين أوناحي الذي لفت الأنظار إليه أثناء اللعب لصالح منتخب المغرب.

وأشارت تقارير إلى اهتمامات أيضا باللاعبين المغربيين سفيان بوفال، زميل عز الدين أوناحي في إنجيه، ورومان سايس، الذي يلعب في صفوف بشيكتاش التركي.

عز الدين أوناحي

أبدت 3 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاهتمام بالشاب عز الدين أوناحي، البالغ من العمر 22 عاما والذي وصفه رئيسه بـ"غني الموهبة"، وتسعى للحصول على خدماته، وهي ليستر وولفرهامبتون ووست هام يونايتد.

غير أن ناديه الفرنسي أنجيه، الذي يتذيل سلم الدوري الفرنسي أبدى تحفظات بشأن الاستغناء عن خدمات نجم خط الوسط المغربي.

سوف يحتاج فريقه إلى التقليل من السعر الذي حدده ومن المتوقع تقديم عروض للحصول على خدمات النجم المغربي الشاب بحوالي 20 مليون جنيه.

كودي غاكبو

وأبرز 10 لاعبين اهتمت بهم الأندية الإنجليزية هم الهولندي كودي غاكبو، الذي يلعب لفريق أيندهوفن، الذي بات هدفا رئيسيا لمانشستر يونايتد، ويمكن أن ينتقل للفريق الإنجليزي في شهر يناير إذا تمكنوا من الاتفاق على رسوم الانتقال.

ويريد فريق أيندهوفن رقما قياسيا للنادي يزيد على 40 مليون جنيه إسترليني، بينما عرض ليدز 26 مليون جنيه بالإضافة إلى 11 مليون جنيه كإضافات في أغسطس، والتي تم رفضها.

كما حاول ساوثامبتون الحصول على خدمات غاكبو، البالغ من العمر 23 عامًا، لكن الاعب يريد فريقًا كبيرا يمكنه الحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا.