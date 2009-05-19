خمس نساء على الأقل مرشحات لدخول حكومة الدكتور سلام فياض الجديدة

فلسطين اليوم- رام الله

رجحت مصادر خاصة لمراسلنا في مدينة رام الله أن يتم الإعلان عن حكومة فياض الجديدة خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء جولة الحوار الخامسة في القاهرة دون إحراز أي تقدم على الأرض، بات من المؤكد وجود خمس نساء على الأقل في الحكومة الجديدة.

وأوضحت هذه المصادر أن رئيس الوزراء سلام فياض بانتظار قائمة مرشحين حركة فتح للدخول في حكومته، الا ان القائمة النهائية للحكومة تظهر وجود خمس نساء فيها، وقد يضاف إليها امرأة سادسة من حركة فتح.

والمؤكد أن وزيرة السياحة في الحكومة السابقة خلود دعيبس، ستبقى في منصبها، وستدخل الحكومة النائب حنان عشراوي وزيرة للتعليم العالمي، فيما ستحتفظ وزيرة التربية والتعلم لميس العلمي بمنصبها وزيرة للتربية.

وستدخل الحكومة ايضا مرشحة عن حركة فدا سهام البرغوثي وزيرة للثقافة، فيما تدخل ماجدة المصري مرشحة الجبهة الديمقراطية وزيرة للشؤون الاجتماعية.