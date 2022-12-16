الطقس اليوم: أجواء غائمة جزئياً ولطيفة نهاراً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 2022-12-16، أن يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: 2022-12-17

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.