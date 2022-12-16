طالع أسعار الذهب في الاردن بتعاملات اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 16-12-2022، يبحث الكثير من المهتمين بعالم المال و الاعمال عن أسعار الذهب في الأردن، لا سيما التجار و أصحاب محلات الصاغة، و الأشخاص المقبلين على الزواج، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه المقالة أسعار الذهب في الأردن كما جاءت في تعاملات صباح اليوم الجمعة 16-12-2022.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال التداولات الصباحية اليوم، لتنخفض دومن مستوى 1800 دولارا للأوقية في التعاملات الفورية.

ويأتي هذا التراجع في أعقاب قيام الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية لتصل إلى 4.5%/ ليرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، وإن كان بمعدل أقل من الأربع مرات الماضية بمقدار ربع نقطة مئوية.

سعر الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم 40.86 دينار (57.61 دولار)، مقابل 41.24 دينار امس، بحسب "gold-price-today".

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

كذلك تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن إلى 35.75 دينار (50.41 دولار)، مقابل 36.08 دينار، خلال تعاملات أمس.

وتراجع سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 إلى 30.65 دينار (43.21 دولار)، مقابل 30.93 دينار أردني أمس.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

أما سعر الذهب اليوم في الأردن فسجل 286.03 دينار (403.26 دولار).

كذلك تراجع سعر أونصة الذهب إلى 1271 دينارا (1792 دولارا).