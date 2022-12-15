سعر غرام الذهب النهاردة الجمعة 16 ديسمبر 2022 بالمصنعية في مصر، رصد "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث واسعة عبر محرك جوجل الشهير و مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، حيث يحظى سعر الذهب من مختلف العيارات باهتمام واسع من قبل المصريين، لا سيما بعد رفع سعر الفائدة.

سعر الذهب النهاردة في مصر

و يشهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار مؤخرًا داخل السوق، نتيجة الركود الحالي في سوق الصاغة فليس هناك بيع أو شراء بالنسبة لتجار الجملة.

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر من حيث العيارات، و المصنعية، و في السطور التالية نوضح اليكم آخر تحديثات سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 16-12-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر

انخفضت أسعار الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 16 ديسمبر خلال التعاملات الصباحية، لتسجل سعر 1885 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

كما شهد سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر انخفاضًا خلال التعاملات ليسجل سعر 1650 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الجمعة ليحقق 1414 جنيهًا.

كما سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 16-12-2022 سعر 13200 جنيه.

سعر أونصة الذهب في مصر

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة حالة من الانخفاض، ليسجل 1797 دولارا أمريكيا، فيما شهدت بورصة الذهب العالمية خلال منتصف تعاملاتها اليوم انخفاضا في العقود الآجلة لتسجل الأوقية سعر 1.82015 دولار بنسبة 0.29%، وسجلت العقود الفورية انخفاضًا لتسجل سعر 1.80892 دولار بنسبة 0.10%.