اسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022| طالع اسعار الذهب لحظة بلحظة

أسعار الذهب لحظة بلحظة في سوريا، تحظى أسعار الذهب في سوريا باهتمام الكثير من المتبايعين، حيث يبحث العديد من المتابعين الذين يهتمون بعالم المال و الاعمال عن أسعار الذهب في التعاملات اليومية في سوريا، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الليرة السورية كما جاءت في تعاملات اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

و شهد سعر غرام الذهب انخفاضاً على جميع العيارات مقابل الليرة السورية في تعاملات صباح اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، و في السطور التالية نوضح لكم الأسعار الحالية لغرام الذهب كما جاءت في محلات الصاغة السورية.

اسعار الذهب في سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم الجمعة نحو 143.331 ليرة، ما يعادل 57.24دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 22 فقد بلغ نحو 131.138 ليرة، ما يعادل 52.39 دولار.

و جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا عند 125.042 ليرة، ما يعادل 50.96 دولار.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا 107.750 ليرة، ما يعادل 42.68 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا عند 83.360 ليرة، ما يعادل 33.97 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا، فبلغ 71.165 ليرة، ما يعادل 29.12 دولار.

و جاء سعر أوقية الذهب في سوريا نحو 4.550.885 ليرة، ما يعادل 1.811دولار.

و وصل سعر الجنيه الذهب في سوريا في تعاملات اليوم 1.024.340 ليرة، ما يعادل 407.70دولار.

أما سعر كيلو الذهب فبلغ: 146.330.699ليرة، ما يعادل 58.241 دولار.





