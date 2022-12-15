"الإنفلونزا" تصيب لاعبين من المنتخب الفرنسي.. طالع التفاصيل

أصيب ثلاثة لاعبين منتخب فرنسا بنزلات برد قبيل مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستجمعه مع المنتخب الأرجنتيني على ملعب لوسيل، يوم الأحد المقبل.

ويُعاني المدافع دايوت اوباميكانو ولاعب خط الوسط أدريان رابيو من أعراض نزلات البرد، وفقًا للمدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب.

وقال ديشامب، في تصريح صحفي، أن هاذين اللاعبين تم عزلهما في بداية الأسبوع، ولم يشاركا في مباراة نصف النهائي لفرنسا أمام المغرب التي انتهت بفوز الفرنسيين بهدفين مقابل لا شيء، الأربعاء الماضي".

وأشار إلى أن اللاعب رابيو لم يكن في تشكيلة مباراة الأربعاء التي أقيمت في ملعب البيت بقطر. فيما كان أوباميكانو في التشكيل كاحتياطي لكنه لم يلعب.

ويتعافى اللاعب أوباميكانو من "ثلاثة أيام صعبة" منذ لعب في ربع النهائي أمام إنجلترا السبت، حسب يشامب.

كما ويعاني اللاعب الاحتياطي كينغزلي كومان يعاني أيضا من الحمى، ويتوقع المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أن يكون كل لاعبيه أصحاء لخوض النهائي أمام الأرجنتين.

ويواجه منتخب "الديوك" نظيره الأرجنتيني يوم الاحد المقبل على ملعب لوسيل، في تمام الساعة السادسة بتوقيت قطر، في نهائي مونديال قطر.