حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب لبناني من نهائي بطولة قبرص الدولية رفضاً للتطبيع

رحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع _ فلسطين بانسحاب اللاعب اللبناني محمد عطايا بطل كرة المضرب اللبناني من نهائي بطولة قبرص الدولية، بعدما أوقعته القرعة مع لاعب من الاحتلال الصهيوني.

و اعتبرت الحملة في بيان لها أن هذه الانسحاب يُعبر عن نبض الشعب اللبناني العظيم، وكل الشعوب العربية برفضهم للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ورفضهم للجرائم الصهيونية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.

و ثمنت الحملة موقف هذا اللاعب المشرف، والذي انضم إلى قائمة شرف عريضة بجوار مجموعة من الأبطال الذين رفضوا التطبيع تلبية لنداء الواجب العربي والقومي بمقاطعة الاحتلال، داعية كل الهيئات والمؤسسات العربية والإسلامية لرفع لواء مقاطعة الاحتلال الصهيوني في الساحات كافة، وصولاً لعزله ونبذه، ليرضخ لمطالب الشعب الفلسطيني بالتحرر والحصول على حقوقه المشروعة.