نتنياهو يتحدث عن التطبيع مع السعودية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، "سنتمكن من الحصول على مبادرة سلام جديدة مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع قناة العربية: إن هذه المبادرة التي قد تتوج باتفاق تطبيع مع الرياض ستكون قفزة كبيرة نحو حل الصراع العربي الإسرائيلي"، وفق زعمه.

وأوضح نتنياهو الذي اشرف على عمليات التطبيع مع دول عربية قبل عامين: إن "السلام مع السعودية سيسهل في نهاية المطاف تحقيق السلام الإسرائيلي- الفلسطيني". وفق قوله.

وفي عام 2020، وقع كيان الاحتلال مع الامارات والبحرين والسودان والمغرب على اتفاقيات عرفت بـ"ابراهام" برعاية أمريكية، وتم توقيعها وسط تجاهل لحالة الغضب الشعبي الفلسطيني والعربي.