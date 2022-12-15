شاهد.. رئيس الشيشان ينشر فيديو لقنص قوات اوكرانية

نشر رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، اليوم الخميس، عبر حسابه على تليغرام مقطع فيديو لقناصين روس يقضون على مقاتلين من الجيش الاوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال رئيس الشيشان، قديروف: أن "جنود قوات (أحمد) الخاصة الروسية مع جنود الفيلق الثاني للجيش الروسي تمكنوا من قنص اثنين من المقاتلين التابعين للقوات الأوكرانية والناتو".

ويضع المقاتلين الروس، قوات كييف في مرمى نيرانهم وسيستمرون في ذلك حتى نصر روسيا الكامل، كما يضيف لقديروف.

وفي 24/ فبراير الماضي، أعلنت موسكو عن العملة الروسية الخاصة في أوكرانيا بعد أن حذرت كييف من الانضمام إلى حلف الناتو الأمني والعسكري وهو العدو اللدود لروسيا.