المغرب يصعد شكواه ضد حكم لقاء فرنسا بخطوة رسمية

أقدم اتحاد الكرة المغربي، على خطوة رسمية للاحتجاج على قرارات الحكم المكسيكي الذي أدار لقاء أسود الأطلس أمام فرنسا، أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم.

وخسر منتخب المغرب بنتيجة (0-2) أمام فرنسا، أمس الثلاثاء على ستاد البيت في نصف نهائي المونديال، وسط أداء تحكيمي مثير للجدل من المكسيكي سيزار بالازويلوس.

وتقدم اتحاد الكرة المغربي باحتجاج رسمي، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الحكم المكسيكي، بشأن الحالات التحكيمية التي أثرت على نتيجة اللقاء.

وعدد الاتحاد المغربي في رسالته الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، مستغربا في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك.

وأضاف "لن نتوانى في الدفاع عن حقوق المنتخب المغربي"، مطالبا بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشان الظلم التحكيمي الذي مورس على الأسود خلال مباراة فرنسا.

واتفق غالبية خبراء التحكيم وعلى رأسهم جمال الغندور وجمال الشريف بخلاف الحارس الإسباني إيكر كاسياس، على أن الحكم تغاضى عن الإعلان عن ركلتي جزاء واضحتين للمغرب.