فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كاس العالم قطر 2022

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامتها بين الأرجنتين وفرنسا، الأحد المقبل، على ملعب ستاد لوسيل.

ويدير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك نهائي المونديال.. إذ سبق وأدار مباراتين خلال المنافسات، من خلال التواجد في لقاء فرنسا والدنمارك في دور المجموعات، والذي حسمه الديوك بنتيجة (2-1)، وسجل الثنائية النجم كيليان مبابي.

كما أدار أيضا مباراة للأرجنتين، والتي تفوقت من خلالها على أستراليا بنتيجة (2-1) في ثمن النهائي، وسجل ثنائية الأرجنتين في تلك المواجهة كل من ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.

وتأهلت فرنسا إلى النهائي بعد تخطي عقب المغرب في نصف النهائي بهدفين دون رد، بينما وصلت الأرجنتين إلى المباراة النهائية بالتفوق على كرواتيا بثلاثية نظيفة.

وتستهدف فرنسا الدفاع عن لقبها بنجاح والفوز بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1998 و2018، وترغب الأرجنتين أيضا في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1978 و1986.