هل يشارك كريم بنزيما في نهائي كأس العالم قطر 2022؟

سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على فرص كريم بنزيما في المشاركة مع المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين، يوم الأحد المقبل في نهائي مونديال قطر 2022.

وحسب الصحيفة الشهيرة، فقد حصل كريم بنزيما، البالغ من العمر 34 عامًا، على إذن من ناديه الإسباني ريال مدريد بالسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، والحضور في استاد "لوسيل" الذي سيحتضن المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022.

ولم تتضح بعد حقيقة الدور الذي سيلعبه بنزيما في نهائي مونديال قطر، خاصة أن المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب رفض التعليق على إمكانية عودة بنزيما إلى المنتخب، والاعتماد عليه في المباراة النهائية، رغم عدم استبداله في قائمة فرنسا لمونديال قطر.

وفي حال لم يحظَ بنزيما بفرصة اللعب في المباراة النهائية، فإنه سيكون مؤهلًا للحضور على منصات التتويج، والحصول على ميدالية مع المنتخب الفرنسي مع وجود اسمه في القائمة.

ولا يبدو ديشامب في طريقه للمغامرة بإشراك بنزيما، ضد الأرجنتين، خاصة أن بديل بنزيما، أوليفيه جيرو، يقدم مستويات رائعة؛ بتسجيله 4 أهداف في مونديال قطر حتى الآن.

يُذكر بنزيما غاب عن 6 مباريات خاضتها فرنسا في نهائيات كأس العالم 2022 حتى الآن، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، خلال حصة تدريبية سبقت انطلاق المونديال القطري بيومين فقط.

وتأهلت فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022 بفوزها 2-0 على المغرب، في المباراة الثانية للدور نصف النهائي، وستواجه الأرجنتين، المتأهلة إلى المواجهة النهائية بفوزها 3-0 على كرواتيا في المباراة الثانية لنصف النهائي، علمًا أن منتخبي المغرب وكرواتيا سيلتقيان في مباراة تحديد المركز الثالث بعد غدٍ السبت، على ملعب "خليفة الدولي".