تاريخ مباراة فرنسا والأرجنتين النهائية في كاس العالم 2022 بمونديال قطر ، ويواصل الجمهور لهذه البطولة الكروية في البحث على محركات بالشبكة العنكبوتية بعد فوز المنتخب الأول أمام المغرب يوم أمس بهدفين دون مقابل على ملعب البيت عن موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كاس العالم ولقد قام فريق فلسطين اليوم الإخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها سوف تتعرفون على تشكيلة الفريقين حيث تنطلق المباراة على ملعب لوسيل الذي يستطيع استيعاب ما يقارب 80 ألف متفرج فيما يتحمس الجميع من أجل التعرف على حامل اللقب الجديد وفي هذا الإطار قمنا في وضع مجمل التفاصيل التي تتحدث عن هذه المواجهة النارية وهي على النحو التالي:

تاريخ مباراة فرنسا والأرجنتين النهائية في كاس العالم 2022

وفي 18 ديسمبر المقبل والذي يصادف يوم الأحد سوف تنطلق مباراة فرنسا والأرجنتين على ملعب لوسيل حيث بدأ المنتخبين الأوروبي والأمريكي في الاستعداد بشكل كبير من أجل تحقيق الفوز ورفع الكأس وسوف نتعرف معكم سويا في السطور التالية على تشكيلة الفريقين وهي.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد الأرجنتين

أولا: وفي خط الهجوم يأتي كل من : أوليفيه جيرو، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي.

ثانيا: وفي خط الوسط يأتي كل من: أوريلين تشواميني، أنطوان غريزمان، أدريان رابيو.

ثالثا: وفي خط الدفاع يأتي كل من: جول كوندي، رافاييل فاران. دايوت أوباميكانو، تيو هرنانديز (بنجامين بافارد).

رابعا: يتولى حراسة المرمى: هوغو لوريس، مانداندا.

موعد عرض مباراة فرنسا والأرجنتين

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا

أولاً: وفي خط الهجوم يأتي كل من : ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوليان ألفاريز (ديبالا).

ثانيا: وفي خط الوسط يأتي كل من : رودريغو دي بول، أليكسيس ماك ليستر، آنخل دي ماريا.

ثالثا: وفي خط الدفاع يأتي كل من : ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، نيكولاس تاليافيكو (غونسالو مونتييل).

رابعا: وفي حراسة المرمى كل من : إيميليانو مارتينيز، خيرونيمو رولي.

من هو معلق على مباراة الارجنتين وفرنسا النهائية

وفي الإجابة عن هذا التساؤل وضع لكم فريق الموقع أسماء بعض من المعلقين الذين علقوا على مباراة الارجنتين وفرنسا وهم : المعلق الرياضي جواد بده والمعلق حسن العيدروس والمعلق خليل البلوشي والمعلق مشاري القرني.

تردد قناة bein sports MAX لمشاهدة مباراة فرنسا والارجنتين

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم تردد قناة beIN Sport Max الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات ، حيث ستعرض مباراة المغرب واسبانيا بث مباشر بجودة عالية وبدون أي توقف او تشويش وهو على النحو التالي: التردد: 11054 -12604. الاستقطاب: أفقي. الترميز: 27500. تصحيح الخطأ: 4/3

كما وضعنا لكم في ثنايا هذه المقالة تردد قناة bein sports MAX 2 على القنر نايل سات، تردد القناة: 12245. الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: 2/3.

اضبط تردد قناة bein sports MAX 3 نايل سات

تردد القناة: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

🚨|| تحدي المواجهة بين فرنسا والارجنتين 🤩

بتسوون مين لو الشركة نزلتهم؟ pic.twitter.com/PD0WKEE2cC — الــبــروفــيـــســـور (@FIFAQ8_) December 15, 2022

استقبل تردد قناة bein sports MAX 4 نايل سات

تردد القناة: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها الفريق حول تاريخ مباراة فرنسا والأرجنتين النهائية في كاس العالم 2022 بمونديال قطر نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .