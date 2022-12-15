حركة الجهاد الاسلامي تنعى رئيس المجلس الوطني السابق سليم الزعنون

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها اليوم الخميس رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، سليم الزعنون، و الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء.

و فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

نعي رئيس المجلس الوطني السابق سليم الزعنون

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد الوطني الفلسطيني سليم الزعنون "أبو الأديب"، أحد قادة ومؤسسي حركة فتح ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، الذي توفي يوم أمس في الأردن، بعد حياة كرسها للعمل والنضال الوطني والدفاع عن شعبه وأرضه.

وتتقدم الحركة من الإخوة في حركة فتح ، ومن رئيس وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، بوفاة الأخ المناضل أبي الأديب، ونخص بالتعزية أسرة الفقيد وعموم آل الزعنون.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم عائلته وإخوانه ورفاقه الصبر وحسن العزاء، وإنَّا لله وإنا إليه راجعون.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الخميس: 21 جمادى الأولى 1444 هـ، 15 ديسمبر 2022م