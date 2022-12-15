أول شعب عربي عقد صداقة مع القطط.. فمن هو؟

كشفت دراسة أجرتها جامعة أمريكية عن أن شعبا عربيا هو أول من اتخذ من القطط حيوانا أليفا، لتبدأ بذلك قصة صداقة متينة بين القطط والبشر.

وأشارت دراسة جامعة ميسوري الأمريكية التي نشرت في مجلة "نيتشر"، إلى أن "تاريخ أول قطط مستأنسة يعود إلى 12 ألف سنة، في منطقة الهلال الخصيب في حوض البحر المتوسط، وتحديدا بالقرب من العراق الحديث"، نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم اتخاذ القطط كحيوانات أليفة من قبل مزارعين، مع انتقال الحضارات من الصيد إلى الزراعة منذ ما بين 12 ألفا و8 آلاف سنة قبل قدماء المصريين، الذين كان يعتقد أنهم أول من اتخذ القطط كحيوانات أليفة.

ولفتت الدراسة إلى أن "البشر استقبلوا الحيوانات الأليفة أولا في منطقة الهلال الخصيب، وتحديدا في مناطق الشرق الأوسط المحيطة بنهري دجلة والفرات، لاستخدامها (القطط) في مكافحة الآفات بمستوطناتهم الجديدة".

وتوصلت الدراسة إلى أن "التحول المهم في نمط الحياة بالنسبة للبشر، كان الحافز الذي أطلق شرارة أول استخدام للقطط كحيوانات أليفة في العالم، لكن تم إنشاء الرابط بينهما، بمجرد أن بدأ البشر في السفر حول العالم وجلبوا معهم أصدقاء القطط الجدد".

وذكرت الدراسة، بحسب موقع "النهار العربي" اللبناني، أنه "على عكس الخيول والماشية التي يعود تدجينها لأحداث مختلفة، يبدو أن القطط هي الحيوانات الوحيدة التي يتم تدجينها من خلال حدث وموقع واحد".

وخلال الدراسة الجديدة، جمع الباحثون عينات من أكثر من ألف قط عشوائي من أصل أوراسي في المقام الأول، إلى جانب 4 قطط برية أفريقية، و10 أنواع هجينة من القطط البرية المحلية والأوروبية. ثم قارن الفريق ما يقرب من 200 علامة جينية مختلفة.

وأظهرت النتائج أن أصول "القطط المنزلية" جاءت في حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي، ثم انتشرت إلى الجزر المجاورة وسافرت جنوبا عبر ساحل بلاد الشام إلى وادي النيل.

جدير ذكره أنه وفقا للدراسة، فإن هذا التحرك للقطط يتبع نفس نمط الهجرة للبشر القدامى. وبمجرد أن بدأ البشر في الانتشار من المنطقة الواقعة بالهلال الخصيب، بدأت القطط تشق طريقها حول العالم.

وكانت هاجرت القطط إلى أوروبا وإلى الشرق من الهلال الخصيب، جنبا إلى جنب مع التنمية الزراعية والتجارة. ومن أوروبا، ركبت القطط على متن قوارب متوجهة إلى الأمريكتين.

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