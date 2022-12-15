طريقة تحضير فطيرة الفراولة.. لذيذة في الشتاء، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال طريقة عمل فطيرة الفراولة السهلة واللذيذة الطعم ولا يمكن مقاومتها خاصة مع حلول فصل الشتاء والكثير من الناس يطلب هذه الفطائر التي تمدهم بالطاقة، وتستطيع العديد من السيدات وربات البيوت تحضير هذه الوصفة بطريقة سهلة ودون عناء، ومؤخراً زادت نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل حتى أصبح الموضوع ترند اًونتيجة لهذه الزيادة، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: طريقة تحضير فطيرة الفراولة.. لذيذة في الشتاء، ولمعرفة كافة التفاصيل والوصفة نرجو منكم متابعة المقال للنهاية، آملين أن يحوز المقال على إعجابكم.

طريقة تحضير فطيرة الفراولة

أولاً: المقادير:

- عجينة البف باستيري : عبوة (مربعات)

- الفراولة : 2 كوب (مقطعة شرائح)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- سكر البودرة : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : ملعقة كبيرة





ثانياً: طريقة التحضير

قومي بإحماء الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخلطي الفراولة مع السكر، ثم اتركيها جانباً لحوالي نصف ساعة.

افردي عجين البف باستري ووزعي حشوة الفراولة.

أغلقي العجينة جيداً من الأطراف على شكل مستطيل، ثم إصنعي شقوقاً بالسكين على وجه العجينة، وضعيها في صينية فرن.

ادهني وجه العجينة بالزبدة، وأدخلي الصينية في الفرن لحوالي 10-15 دقيقة حتى تتحمر.

في وعاء صغير جانبي، اخلطي السكر مع الحليب حتى تحصلي على مزيج كريمي ناعم.

أخرجي فطائر الفراولة من الفرن، واتركيها جانباً لمدة 15 دقيقة حتى تبرد، ثم وزعي مزيج السكر على الوجه، وقدميها.. وبالهناء والشفاء..